Dove vedere Juventus-Como in diretta streaming

C'è molta attesa per vedere in azione la nuova Juventus di Thiago Motta al suo primo impegno ufficiale dopo un pre-campionato non proprio esaltante. I bianconeri ospitano il Como di Cesc Fabregas, autentica sorpresa della scorsa stagione di Serie B ma dalla proprietà ambiziosa che mira ad una presenza stabile in massima serie.

La partita si giocherà questa sera alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Juventus-Como

Così dovrebbero scendere in campo le due squadre in vista dell'incontro di questa sera:

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio; Cambiaso, Bremer, Gatti, Cabal; Thuram, Locatelli; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic

: Di Gregorio; Cambiaso, Bremer, Gatti, Cabal; Thuram, Locatelli; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic Como (4-2-4): Reina; Cassandro, Goldaniga, Dossena, Moreno; Braunoder, Baselli; Strefezza, Cutrone, Belotti, Da Cunha

La partita sarà trasmessa, come detto, in esclusiva in diretta streaming su DAZN, su app e sito web della piattaforma. Puoi abbonarti scegliendo uno dei piani a disposizione, dandoti modo di avere la certezza di non perderti nemmeno un minuto del nuovo campionato di Serie A che è appena cominciato.

