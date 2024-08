Dove vedere Italia-Francia di pallavolo maschile in TV e streaming

Questa sera, all'Arena Paris Sud 1, andrà in scena la semifinale olimpica di pallavolo maschile tra Italia e Francia. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2, Rai Sport e i canali Eurosport, in streaming su RaiPlay e le piattaforme che includono la visione di Eurosport, tra cui NOW.

Al momento la migliore offerta sportiva è quella proposta dal pass Sport di NOW, il servizio streaming che offre l'intera programmazione di sport della pay-tv Sky a soli 14,90 euro al mese per 12 mesi invece di 24,90 euro.

Dove vedere Italia-Francia di pallavolo maschile (semifinale Olimpiadi)

La semifinale di pallavolo maschile delle Olimpiadi Italia-Francia sarà visibile in TV in chiaro su Rai 2 e RaiSport, e a pagamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Se non si ha la fortuna di avere un televisore libero, si può seguire l'incontro anche in streaming su RaiPlay o le altre piattaforme che comprendono la diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2, tra cui NOW (scelta consigliata).

Si preannuncia una semifinale olimpica imperdibile per gli appassionati di pallavolo, e non tanto per il fatto che a giocarla sia la Nazionale italiana di volley, quanto per il livello delle due squadre. Per chi non lo sapesse, i padroni di casa della Francia sono i campioni in carica, dopo il successo contro la Russia nella finale delle Olimpiadi di Tokyo.

Gli azzurri non avevano invece brillato, per usare un eufemismo, dopo la cocente eliminazione ai quarti per mano dell'Argentina. Questa sera, dunque, avranno modo di rifarsi, cercando di firmare l'impresa contro i detentori della medaglia d'oro.

Appuntamento dunque a stasera, con il fischio d'inizio di Italia-Francia fissato alle ore 20:00.

