Dove vedere Genoa-Napoli in TV e streaming (Serie A)

Oggi pomeriggio allo Stadio Marassi si giocherà Genoa-Napoli, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN alle ore 18:00, con telecronaca di Dario Mastroianni e commento tecnico affidato all'ex calciatore Valon Behrami.

Per vedere Genoa-Napoli occorre la sottoscrizione del pass DAZN Standard, al momento disponibile a 34,99 euro al mese per 12 mesi. Il pacchetto in questione include tutte le gare della Serie A fino al 2029, più tutta la Serie A e la LaLiga (massima serie del calcio spagnolo). Gli appassionati di calcio possono assistere anche alla migliore selezione dei match della Liga Portugal Betclic, alla Serie A Femminile e alla UEFA Women's Champions League.

Dove vedere Genoa-Napoli

La partita di oggi di Serie A tra Genoa e Napoli sarà visibile su DAZN. Per la visione in TV occorre scaricare l'app DAZN su Smart TV, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. In alternativa, l'applicazione è disponibile anche sulle console come PlayStation e Xbox.

Gli utenti Sky abbonati al pacchetto Zona DAZN hanno un'ulteriore possibilità, vale a dire DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Se invece si vuole seguire l'incontro di Marassi in streaming, l'app DAZN può essere scaricata su smartphone e tablet Android e iOS. L'altra opzione è il sito dazn.com o l'applicazione DAZN su computer.

In casa rossoblu la cura Vieira sembra funzionare. Subentrato in corsa ad Alberto Gilardino, il tecnico francese ha collezionato tre pareggi e una vittoria, quella contro l'Udinese in trasferta. Nell'ultima giornata di campionato è arrivato invece un prezioso pareggio a San Siro contro il Milan, nel giorno dei festeggiamenti del club rossonero per i suoi 125 anni di storia.

Davanti ai suoi tifosi quest'oggi il Grifone avrà di fronte l'ex capolista Napoli. La squadra di Antonio Conte è reduce dalla vittoria per 3-1 di Udine: tre punti d'oro per i partenopei, che avevano interrotto la loro corsa con due ko consecutivi contro la Lazio di mister Baroni, prima in Coppa Italia e poi in campionato. La marcia proseguirà anche in terra ligure?

La sfida Genoa-Napoli della diciassettesima giornata di Serie A avrà inizio oggi pomeriggio alle ore 18:00, con la diretta esclusiva su DAZN per gli utenti del pass Standard.

