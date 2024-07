Dove vedere Descendants - L'Ascesa di Red in streaming

Descendants - L'Ascesa di Red è il nuovo capitolo - il quarto - della saga con protagonisti i figli adolescenti degli iconici personaggi del mondo Disney. Dallo scorso 12 luglio il film è visibile sulla piattaforma streaming Disney+, disponibile a partire da 5,99 euro al mese.

In Descendants 4 le due protagoniste della storia sono Red, figlia della Regina di Cuori, e Chloe, figlia di Cenerentola. Da segnalare nel cast la presenza di Rita Ora, che nella pellicola Disney interpreta la temibile Regina di Cuori.

Dove vedere Descendants - L'Ascesa di Red

Il film Descendants - L'Ascesa di Red è visibile in streaming su Disney+. La pellicola è disponibile all'interno del catalogo Disney, e compare spesso e volentieri nella lista delle novità più apprezzate dal pubblico.

In questo nuovo capitolo della saga Disney, la Regina di Cuori decide di ordire un colpo di stato contro Auradon. Per sventare la minaccia, Red e Chloe non possono far altro che unire le forze, nonostante i loro caratteri non possono essere più diversi. Le due ragazze si ritrovano a dover affrontare un viaggio nel tempo che ha dell'incredibile.

Red, la figlia della Regina di Cuori, è interpretata da Kylie Cantrall, mentre Chloe, la figlia di Cenerentola, ha il volto e la voce dell'attrice Malia Baker. Nel cast figurano anche Rita Ora, interprete della Regina di Cuori, e Brandy Norwood, che nel film recita nei panni di Cenerentola.

Ricapitolando, puoi vedere Descendants 4 su Disney+, abbonandoti a uno dei tre piani disponibili:

Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese

Standard: 8,99 euro al mese o 89,99 euro all'anno

Premium: 11,99 euro al mese o 119,99 euro all'anno

