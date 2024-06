Dove vedere Danimarca - Inghilterra in TV, in streaming e dall'estero

Alle 18 di oggi 20 giugno è in programma il match tra Danimarca e Inghilterra. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti della prima fase di Euro 2024. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming.

Per quanto riguarda la diretta TV è possibile seguire il match su Rai 2 oppure su Sky (per chi ha attivato un pacchetto che include le partite di Euro 2024).

Per la diretta streaming, invece, c'è Rai Play oppure Sky Go, disponibile da subito con la promo Prova Sky a 9 euro per 30 giorni (senza vincoli), o ancora NOW, attivando il Pass Sport da 14,99 euro per un mese, senza vincoli.

Per vedere in streaming dall'estero (con commento in italiano) Danimarca - Inghilterra basta avere una VPN e selezionare un server italiano per avviare la connessione. Successivamente, sarà possibile collegarsi a Rai Play oppure a Sky Go o NOW (avendo attivato una delle offerte citate) per seguire il match.

La VPN da utilizzare in questo caso è NordVPN. Il servizio in questione ha un costo di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta basta visitare il sito di NordVPN, qui di sotto.

Danimarca - Inghilterra in streaming dall'estero: come vederla

La procedura da seguire per vedere Danimarca - Inghilterra in streaming dall'estero è la seguente:

attivare NordVPN

installare NordVPN sul proprio dispositivo

sul proprio dispositivo accedere a NordVPN e selezionare un server italiano

collegarsi a Rai Play, Sky Go oppure NOW

Per attivare NordVPN è sufficiente accedere all'offerta in corso, tramite il sito della VPN. In questo momento, NordVPN costa 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per tutti i dettagli in merito alla promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

