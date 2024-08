Dove vedere Barcellona-Milan in diretta streaming

Stanotte, quando in Italia saranno le 01:30 di mercoledì 7 agosto, Barcellona e Milan si affronteranno in amichevole al M&T Bank Stadium di Baltimora per l'ultimo match del Soccer Champions Tour 2024, il torneo che ha visto partecipare alcuni dei club più prestigiosi del calcio mondiale. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN grazie al pass Standard, il pacchetto che include tutte le partite della Serie A 2024-25. Al momento, il piano Standard è in offerta a partire da 34,99 euro al mese.

Dopo i successi inaspettati contro il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid dell'indimenticato ex Carlo Ancelotti, il Milan proverà a completare l'en-plein questa notte battendo anche i blaugrana del neo tecnico Flink.

Dove vedere Barcellona-Milan

L'amichevole Barcellona-Milan sarà visibile in streaming su DAZN con il pass Standard. DAZN è usufruibile tramite app per Smart TV, console per videogiochi, computer, smartphone e tablet, indipendentemente dal loro sistema operativo.

Ecco le probabili formazioni dell'ultimo test negli USA per la squadra rossonera:

Barcellona (4-2-3-1) : Ter Stegen; Baldé, Christensen, Martinez, Valle; Casado, Bernal; Pablo Torre, Hernandez, Victor; Lewandowski.

: Ter Stegen; Baldé, Christensen, Martinez, Valle; Casado, Bernal; Pablo Torre, Hernandez, Victor; Lewandowski. Milan (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Thiaw, Tomori, Terracciano; Bennancer, Loftus-Cheek; Saelemaekers, Pulisic, Chukwueze; Jovic.

Tra una settimana esatta il nuovo Milan di Paulo Fonseca chiuderà la pre-season sfidando a San Siro il Monza domenica 13 agosto, nella seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Sarà poi tempo di Serie A, con l'esordio in casa contro il Torino nell'anticipo serale di sabato 17 agosto.

Tornando invece all'amichevole di stanotte, l'appuntamento è per le 01:30 (ora italiana) di mercoledì 7 agosto con la diretta streaming di DAZN per tutti gli abbonati al piano Standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.