Dove vedere Austria-Turchia in diretta streaming dall'estero e in italiano

Quella tra Austria e Turchia è la sfida conclusiva e al contempo più sorprendente degli ottavi di finale di EURO 2024. La formazione di Rangnick ha addirittura vinto il girone che ospitava la Francia, mentre i turchi di Montella si sono qualificati all'ultima giornata ai danni della Repubblica Ceca.

Primo incontro tra le due nazionali in un torneo di questa importante, anche se di recente si sono affrontate in amichevole con un clamoroso 6-1 a favore degli austriaci.

La partita avrà inizio alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su NOW con il pass Sport. Vuoi vederla in italiano anche se sei all'estero? In quel caso ti servirà usare NordVPN.

Austria-Turchia in streaming dall'estero

Per vedere Austria-Turchia in streaming dall'estero con il commento in italiano dovrai superare il blocco geografico attivo su NOW, che non ti permette di utilizzare la piattaforma quando ti trovi in Italia. Farlo è davvero molto semplice:

Acquista un abbonamento NordVPN: sono partiti gli sconti di luglio Scarica e installa NordVPN sul dispositivo in cui vedrai la partita Apri NordVPN e, dopo aver inserito le credenziali, apri la lista dei server Connettiti a un server italiano Adesso potrai aprire NOW dallo stesso dispositivo e guardare Austria-Turchia in streaming con il commento in italiano

NordVPN, oltre a permetterti di sfruttare i suoi server per superare i limiti territoriali delle piattaforme, è molto importante per la tua sicurezza digitale dato che ti offre una navigazione internet sicura e protetta, nascosta da qualsiasi occhio indiscreto, il blocco automatico di malware, tracker e siti web malevoli e, tra le altre cose, la possibilità di usare un solo abbonamento su 10 dispositivi.

Provalo adesso: hai la garanzia di rimborso a 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.