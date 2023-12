Dove guardare tutti gli episodi American Dad in streaming

American Dad è una delle serie animate più apprezzate degli ultimi 20 anni. Fin dal debutto, avvenuto nel 2005, infatti, la serie ha ottenuto un enorme successo internazionale. Chi è interessato a guardare in streaming American Dad, per scoprire o riscoprire la serie, può fare riferimento direttamente a Disney+.

La piattaforma di streaming di Disney, infatti, mette a disposizione ben 17 stagioni di American Dad, con tantissimi episodi da guardare in streaming senza costi aggiuntivi rispetto al solo canone mensile dell'abbonamento. La serie è disponibile sia in italiano che in lingua originale, con sottotitoli.

Ricordiamo che Disney+ è disponibile, per i nuovi utenti, a partire da 5,99 euro al mese. Per iniziare subito la visione di American Dad è possibile raggiungere la piattaforma di streaming tramite il link qui di sotto.

American Dad è disponibile in streaming su Disney+

Per accedere a Disney+ è possibile attivare uno dei tre abbonamenti messi a disposizione degli utenti, con la possibilità, per due di questi, di optare per la sottoscrizione annuale che garantisce un risparmio di due mesi. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese con 2 riproduzioni simultanee

al costo di con 2 riproduzioni simultanee Standard al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all'anno con 2 riproduzioni simultanee

al costo di oppure con 2 riproduzioni simultanee Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,90 euro all'anno con 4 riproduzioni simultanee

I tre abbonamenti consentono l'accesso completo a tutto il catalogo di film, serie TV, cartoni e documentari messo a disposizione da Disney. Ricordiamo, inoltre, che Disney+ è accessibile sia dal computer che da smartphone, tablet e Smart TV, grazie alle varie app ufficiali.

Per attivare uno degli abbonamenti e accedere subito a tutto il catalogo della piattaforma è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.