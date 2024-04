DOPPIO SCONTO sul Forno a Microonde Hisense: a 99€ su Amazon

Hisense è un'azienda molto attiva nell'ambito della produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, viene applicato un doppio sconto sul suo forno a microonde: 27% + 10€ di coupon per un costo finale di 99€.

Il forno a microonde Hisense offre una combinazione perfetta di funzionalità e praticità, adatto per l'uso domestico in qualsiasi cucina. Con dimensioni compatte e un elegante colore Silver, si integra facilmente in qualsiasi ambiente.

La sua capacità di 20 litri lo rende ideale per cucinare una varietà di piatti, mentre la caratteristica speciale della funzione grill aggiunge versatilità alla tua esperienza culinaria. Con un timer incorporato e un piatto girevole da 25,5 cm, puoi preparare i tuoi pasti con facilità e precisione.

La sicurezza è una priorità con il blocco di sicurezza per bambini, che ti offre tranquillità quando il forno è in uso. Con una potenza di 1100 watt, questo forno a microonde Hisense garantisce prestazioni affidabili e veloci, mentre il suo materiale in acciaio inossidabile assicura durabilità e facilità di pulizia.

Inoltre, include componenti come una griglia e un anello per piatto girevole, offrendoti ancora più opzioni per cucinare i tuoi piatti preferiti. Con la sua estetica specchiata e 5 livelli di potenza, questo forno a microonde aggiunge un tocco di stile e funzionalità alla tua cucina. Con 9 programmi automatici preimpostati, puoi cucinare una varietà di piatti con facilità e convenienza.

