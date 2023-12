Doctor Who, guarda i tre episodi speciali in streaming su Disney+

Disney ha deciso di festeggiare alla grande i 60 anni di una serie TV storica come Doctor Who con tre episodi speciali che saranno trasmessi in streaming su Disney+. Il primo è già disponibile, il secondo arriverà domani e il terzo seguirà la prossima settimana. Per guardarli non ti rimane che abbonarti alla piattaforma con le offerte di fine anno.

Doctor Who: guarda i tre episodi speciali

La prima tappa di questo straordinario viaggio è "The Star Beast", un episodio carico di mistero e sorprese che getta le basi per un'esperienza indimenticabile. Il secondo capitolo, "Wild Blue Yonder", disponibile in streaming dal 2 dicembre, aggiungendo nuovi elementi alla trama e intensificando l'entusiasmo degli appassionati.

Infine, il gran finale di questa piccola trilogia mozzafiato è fissato per il 9 dicembre con l'episodio intitolato "The Giggle". Conclusione epica o inizio di nuove avventure? Scoprilo in streaming su Disney+ e immergiti nell'universo senza tempo di Doctor Who.

Preparati a vivere emozioni uniche, colpi di scena avvincenti e viaggi straordinari con il Dottore e i suoi compagni. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di celebrare sei decenni di una delle serie più iconiche della storia della televisione.

