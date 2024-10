Djokovic-Sinner e Alcaraz-Nadal: guarda le partite del Six Kings Slam in streaming

Il Six Kings Slam di Riyad, in Arabia Saudita, nasce allo scopo di mettere a confronto i migliori tennisti del presente. Per questo le semifinali di oggi sono tutte da vivere: alle 18.30 scendono in campo il nostro Jannik Sinner contro Novak Djokovic, in quella che è una rivincita della finale di Shanghai di pochi giorni fa vinta dal numero uno al mondo.

Subito dopo sarà la volta del derby tra il passato, il presente e il futuro del tennis spagnolo con Carlos Alcaraz che sfida Rafael Nadal, che ha da poco annunciato il ritiro.

Six Kings Slam: lo spettacolo è assicurato

Il Six Kings Slam è un torneo di esibizione, che non fa parte dunque del circuito ufficiale ATP, nato per coinvolgere sei tra i migliori tennisti al mondo: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune.

Il torneo, che punta a sponsorizzare l'Arabia Saudita come nuovo centro dello sport internazionale, si contraddistingue anche per il suo ricchissimo montepremi che prevede ben 6 milioni di dollari per il vincitore e un minimo garantito di 1,5 milioni solo per la partecipazione.

Occasione che ha dunque il duplice scopo di far il gioco del paese arabo nella sua promozione su scala mondiale che culminerà poi nell'organizzazione dei Mondiali di Calcio del 2034 e di offrire il meglio che il tennis ha da offrire. Dal punto di vista dello spettatore vi è quindi la possibilità di assistere a due grandi semifinali.

