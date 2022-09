Come diventare Digital Marketing Manager

Cosa vuoi fare da grande? "Il Digital Marketing Manager".

Un dialogo simile sarebbe stato probabilmente privo di significato fino a pochi anni fa, mentre sarà pressoché comune in futuro, quando una figura di questo tipo diventerà abituale in quelle aziende che vorranno dare maggior forza e coerenza alle proprie strategie comunicative. Il Digital Marketing Manager, infatti, è l'architetto della comunicazione aziendale, il direttore d'orchestra chiamato a dirigere le varie professionalità e funzioni per farle suonare all'unisono.

Voglio diventare Digital Marketing Manager

Il Digital Marketing Manager è una figura per sua natura trasversale, che deve possedere le necessarie competenze per capire, progettare e guidare ogni singola tipologia di comunicazione che l'azienda esprime. Ogni canale, infatti, ha i propri codici linguistici, le proprie peculiarità, le proprie figure professionali, i propri tempi ed i propri budget: occorre avere qualcuno che, forte di una rara capacità di lettura della situazione, sia in grado di capire quali canali sia meglio attivare, quando ed in quali direzioni.

Il primo Corso di Laurea in Digital Marketing organizzato da 24ORE Business School e Unimarconi intende formare nuovi talenti a tal fine, portando così sul mercato figure professionali in grado di rispondere ad una crescente domanda di razionalizzazione dei team di comunicazione. Per un brand, infatti, può essere fondamentalmente inutile (quando non del tutto deleterio) consentire comunicazioni indipendenti e non coordinate, poiché vi si perdono quelle sinergie che solo una strategia multicanale è in grado di mettere a punto.

Cosa fa il Digital Marketing Manager

Un Digital Marketing Manager, invece, è il collante che tiene tutto insieme e che è in grado di coordinare:

le risorse SEO, per un miglior posizionamento sulle giuste chiavi;

le risorse di Web Analyst, per comprendere quali leve toccare per ottenere la miglior risposta dal pubblico;

le risorse di Digital PR, per creare un'efficace trama relazionale attorno all'azienda;

le risorse per l'advertising, ottimizzando costi e benefici per alzare il livello su prodotti e servizi;

le risorse per le attività di CRM, fidelizzando l'utenza e costruendo un pubblico stabile;

le risorse per copywriting e social media, per lavorare sulla reputazione e sulla community.

Questo e molto altro, facendo leva sull'intuito e parlando in termini di feedback e KPI: devono essere i numeri a dimostrare la bontà delle strategie portate avanti ed a consentire di razionalizzare gli investimenti sui singoli canali. La figura del Digital Marketing Manager è centrale per il modo in cui ha la capacità e la possibilità di vedere l'intera situazione a tutto tondo, analizzandone lo sviluppo nel tempo e potendo agire con rapidità ad ogni sollecitazione.

La formazione deve essere giocoforza trasversale perché in capo al Digital Marketing Manager grava l'intero processo: dall'ideazione alla realizzazione, passando per la progettazione e la definizione dei giusti obiettivi da monitorare, tirando le fila ad ogni singolo passaggio. Occorre capire tempi e modi dello sviluppo Web, così come occorre saper intuire quali siano i migliori creativi e le migliori risorse per seguire un progetto: è nelle sue mani la fase fondamentale dell'execution, laddove i sogni si fanno obiettivo e le ambizioni si fanno mercato.

Si tratta di un ruolo delicato, a diretto contatto con il management aziendale in virtù del fatto che deve diventarne occhi, orecchi ed espressione. Laddove i mercati son conversazioni e le aziende non possono più tirarsene fuori, una funzione gestionale per il Digital Marketing si erge a punto di riferimento al quale occorre giocoforza guardare prima di far uscire qualsivoglia elemento comunicativo dalle mura aziendali. Non c'è crisis management che non passi per questa figura, del resto: nella buona e nella cattiva sorte, per una azienda è fondamentale saper parlare con una voce sola, un tono solo ed una sola (e forte) identità di brand. Sempre e comunque.

Il corso di laurea in Digital Marketing

Il corso triennale messo a punto da 24ORE Business School può essere fruito completamente online, tramite lezioni in live streaming e on-demand, lasciando così ai diretti interessati massima libertà organizzativa. Il corso prevede 180 CFU complessive, comprensive di stage curriculari obbligatori che diventano immediata opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Le statistiche indicano infatti in un 55% il numero di laureati 24ORE Business School che trovano lavoro già prima della fine del Master, mentre oltre il 90% lo trova già entro 4 mesi dalla conclusione del percorso di studi.

Il piano di studi mette insieme i fondamenti del marketing con i laboratori di Data Driven Marketing, affronta i temi alti dell'Estetica della Comunicazione e della Psicologia Sociale, per poi accarezzare la Comunicazione Pubblica e le tecnologie informatiche e multimediali. Il Digital Marketing Manager, infatti, deve avere una visione quanto più ampia e competente sull'intero orizzonte della comunicazione: ogni canale ha le sue peculiarità, il suo pubblico e le sue opportunità da sfruttare, ma soltanto un saggio mix di elementi è in grado di offrire la massima resa con il minimo sforzo.

Ecco perché un direttore d'orchestra è fondamentale e le aziende sono pronte a strapparsi i talenti che emergeranno negli anni a venire: non ci sarà progetto Web che non farà riferimento ad una figura centrale di coordinamento e relazione, qualcuno che sappia dettare il ritmo e far esprimere al meglio ogni singolo collaboratore del team di comunicazione. Se a tutto ciò si accompagnano attività di e-commerce, inoltre, saranno le vendite a suonare le note più liete, passando per l'applauso finale del cliente e la standing ovation dei top manager aziendali.

