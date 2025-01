Diventa invisibile online con la VPN da 2€ al mese

I vantaggi nello nascondere il proprio indirizzo IP quando si è connessi online sono diversi. Il più importante? Navigare in modo sicuro e privato, rendendosi invisibili ai cybercriminali e bloccando il tracciamento dei dati.

Lo strumento che rende possibile ciò è la VPN (virtual private network). Al giorno d'oggi si trovano numerosi fornitori online, ma sono pochi quelli che offrono un servizio sicuro e affidabile: tra questi figura Surfshark, tra i migliori fornitori VPN per rapporto qualità-prezzo, ora in promozione al prezzo scontato di 2,19 euro al mese per 24 mesi, più 90 giorni extra gratis e una garanzia di rimborso di un mese.

Surfshark VPN in offerta a 2€ al mese + 3 mesi extra gratis

Surfshark è un servizio VPN pluripremiato, che garantisce ai suoi utenti una connessione privata e sicura quando ci si collega alla rete Internet. Una volta attivata, infatti, la VPN nasconde sia le attività svolte online sia i dati personali.

Restando sul tema della sicurezza, una VPN aiuta a ridurre al minimo i rischi legati alle reti Wi-Fi pubbliche, come ad esempio quelle presenti negli aeroporti, in hotel e nei ristoranti/bar. Trattandosi di una connessione Internet gratuita, ogni giorno sono in tanti a volerne approfittare per non consumare i dati mobili dell'offerta del proprio telefono, esponendosi però così alle minacce dei cybercriminali.

L'utilizzo di una VPN permette inoltre di guardare eventi sportivi, serie tv o film ovunque ci si trovi, anche all'estero, questo perché è possibile simulare una connessione da un altro Paese. Con una VPN si può anche evitare il cosiddetto dynamic pricing, vale a dire quella strategia che consente alle agenzie di viaggio online o ai siti delle compagnie aeree di adattare il prezzo di un loro prodotto o servizio in base a vari elementi, tra cui i dati stessi degli utenti.

Tutti questi vantaggi sono inclusi nella VPN di Surfshark, al momento in offerta a 2,19 euro al mese per 2 anni, con 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

