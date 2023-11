Disponibile coupon da 110€ sul potente MINI PC con Ryzen 7 e 16GB di RAM

Un mini PC è un dispositivo compatto e versatile. Un vantaggio significativo dei mini PC è la loro portabilità e il risparmio di spazio. Oggi su Amazon, il Mini PC dotato di Ryzen 7 con 16GB di Ram targato NiPoGi è scontato di 110€ tramite coupon, prezzo finale: 289€.

Mini PC di prima fascia ad un prezzo super

Il Mini PC NiPoGi rappresenta un concentrato di potenza e versatilità, alimentato da una potente CPU AMD Ryzen 7 3750H (frequenza da 2,3 a 4 GHz) e una grafica Radeon RX Vega 10. Preinstallato con un sistema operativo, questo mini PC offre svariate possibilità d'uso

Con una notevole capacità di archiviazione, il NiPoGi è dotato di 16 GB di RAM (aggiornabile a 32 GB) e un SSD SATA da 512 GB, garantendo ampio spazio e prestazioni fluide. La scheda grafica Radeon RX Vega 10, con una frequenza di 1400 MHz, consente un' uscita dual display attraverso HDMI e DisplayPort a 60 Hz, perfetta per multitasking, streaming 4K e attività multimediali.

Dispone, inoltre, di una porta RJ-45 LAN Gigabit Ethernet per trasferimenti file veloci e supporta la connettività wireless Wi-Fi 802.11ac dual-band a 2,4 e 5 GHz.

Con funzionalità come Auto Power On, PXT Boot, WOL, RTC Boot, il NiPoGi AM02 è progettato per semplificare il tuo lavoro e ottimizzare lo spazio di lavoro. La combinazione della serie AMD Ryzen con grafica Radeon offre prestazioni affidabili, rendendo questo mini PC una scelta potente e completa per varie esigenze, dalla produttività quotidiana al gaming avanzato.

Oggi, su Amazon, il Mini PC in questione è scontato di 110€ applicabili tramite coupon, per un costo finale di 289€.

