Display pOLED e fotocamera Sony: Motorola edge 50 neo è un best buy

Devi cambiare il tuo vecchio smartphone ma non vuoi spendere troppi soldi? Allora dai un'occhiata a questa ottima promozione che rovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Motorola edge 50 neo a soli 280,15 euro, invece che 429 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori ma uno sconto del 35% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare un bel po' di soldi. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 56,03 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Motorola edge 50 neo è lo smartphone da avere adesso

Non ci sono dubbi se vuoi evitare di svenarti e comunque portarti a casa un ottimo smartphone oggi devi acquistare Motorola edge 50 neo. Grazie al suo potente processore MediaTek Dimensity 7300, unito a 8 GB di RAM, è in grado di offrire ottime performance per giochi e multitasking. E a bordo trovi il sistema operativo Android 14.

Possiede un display pOLED da 6,4 pollici Super HD con frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz e ha una luminosità massima di 3000 nits. Inoltre è molto leggero e maneggevole, con un peso di soli 171 grammi e uno spessore di 8,1 mm. È dotato anche di una splendida fotocamera per immortalare i momenti migliori con sensore principale Sony LYTIA 700C da 50 MP. E monta una super batteria da 4310 mAh che ha una doppia ricarica, cablata da 68 W e wireless da 15 W.

Se vuoi uno smartphone di tutto rispetto senza spendere un capitale questa è l'offerta giusta. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Motorola edge 50 neo a soli 280,15 euro, invece che 429 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

