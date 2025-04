Display Dynamic AMOLED e AI integrata: Samsung Galaxy S24 è SUPER

Scopri il Samsung Galaxy S24 in offerta esclusiva, con uno sconto straordinario del 29% che non puoi lasciarti sfuggire! Ora su Amazon e tuo a 699 euro, invece che 989 euro.

Display e design che fanno la differenza

Eleganza e praticità si incontrano nel Samsung Galaxy S24, un dispositivo che unisce un design raffinato a una struttura compatta. Le sue dimensioni contenute, con uno spessore di appena 7,6 mm e un peso di soli 167 grammi, lo rendono ideale per un utilizzo confortevole, mentre i bordi sottilissimi aggiungono un tocco di classe. La struttura in Armor Aluminum garantisce una robustezza senza pari, rendendolo resistente a urti e graffi, mentre la certificazione IP68 lo protegge da polvere e acqua.

Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione FHD+ offre una qualità visiva senza compromessi. Grazie alla tecnologia Vision Booster, i colori risultano vibranti e il contrasto impeccabile, anche sotto la luce diretta del sole. Che si tratti di streaming, gaming o semplicemente navigare online, ogni dettaglio prende vita con una nitidezza sorprendente.

Fotografia intelligente e intuitiva

Con una fotocamera principale da 50MP, il Galaxy S24 trasforma ogni scatto in un'opera d'arte. Gli algoritmi di intelligenza artificiale integrati migliorano automaticamente le immagini, garantendo risultati straordinari in qualsiasi condizione di luce. La funzione di zoom 2x e 3x consente di catturare ogni dettaglio senza perdere qualità, mentre strumenti come Edit Suggestion e Traduzione Live aggiungono un tocco di praticità e innovazione.

Sotto la scocca, il Galaxy S24 nasconde una potenza straordinaria. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, il multitasking e le applicazioni più esigenti non saranno mai un problema. La batteria da 4.000 mAh garantisce un'intera giornata di utilizzo, mentre il caricatore rapido da 25W incluso nella confezione riduce al minimo i tempi di ricarica, per non farti mai perdere un momento.

Il Samsung Galaxy S24 è un dispositivo di fascia premium.

