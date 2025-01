Disney+: le novità da non perdere a febbraio 2025

Il mese di gennaio si avvia alla sua conclusione, ed è quindi arrivato il momento di scoprire quali sono le novità principali in uscita a febbraio 2025 sulla piattaforma streaming Disney+. Per quanti stanno prendendo in considerazione l'abbonamento al servizio, ricordiamo che è possibile sottoscrivere il piano Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, con due riproduzioni in contemporanea e una qualità video fino a 1080p (Full HD).

Le novità di febbraio 2025 su Disney+

Ecco quali sono le nuove uscite più importanti su Disney+ nel mese di febbraio.

The Kardashians - Stagione 6

Sì, i fan della famiglia Kardashian possono finalmente esultare. Dopo l'annuncio del rinnovo di un nuovo capitolo della serie la scorsa estate, per un totale di venti episodi, giovedì 6 febbraio ci sarà il debutto tanto atteso della sesta stagione. Le protagoniste continueranno a essere Kourtney, Kim, Kris, Kylie, Kendall e Khloé, pronte a darsi una mano l'un l'altra per affrontare al meglio le loro vite.

Win or Lose - Stagione 1

È al suo debutto assoluto invece Win or Lose, la prima serie originale della Pixar, che racconta le storie di otto diversi personaggi, tutti accomunati dalla passione per il softball e impegnati ad allenarsi severamente per la loro partita. Tutto lascia immaginare che Pixar abbia di nuovo fatto centro, presentando al pubblico una storia in cui emozioni diverse si mescolano per restituire un autentico capolavoro. Su Disney+ l'appuntamento è per mercoledì 19 febbraio.

A Thousand Blows - Stagione 1

Due giorni più tardi, venerdì 21 febbraio, sarà la volta invece di A Thousand Blows, la serie originale ideata da Steven Knight, autore di Peaky Blinders. Ambientata nell'East End di Londra della fine dell'Ottocento, la serie suddivisa in sei episodi racconta al pubblico l'universo della boxe e i suoi legami con il crimine organizzato. Tra le altre cose, fanno parte del cast attori del calibro di Stephen Graham (The Irishman), Erin Doherty (The Crown) e Malachi Kirby (Small Axe), diretti dalla coppia di registi formata da Nick Murphy e Tinge Krishnan.

