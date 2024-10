Disney+: ecco le serie e i film da guardare questa settimana

È iniziata ufficialmente la settimana di Halloween anche in casa Disney+. Una settimana che si è aperta da subito con una bella notizia, dopo il semaforo verde alla serie Avetrana - Qui non è Hollywood, che per questioni legali debutterà con il titolo Qui non è Hollywood.

Ci sono però altre serie e film interessanti in catalogo. Ecco dunque cosa guardare questa settimana su Disney+ (piani disponibili a partire da 5,99 euro al mese).

Qui non è Hollywood

La serie sul delitto di Sarah Scazzi vede finalmente la luce, dopo il rinvio a data da destinarsi stabilito nei giorni scorsi dal tribunale di Taranto. Chi ha avuto la fortuna di vederla in anteprima parla di una delle serie italiane più belle di sempre, grazie al talento del cast capitanato da Vanessa Scaleri e Paolo De Vita. Appuntamento a mercoledì 30 ottobre con la visione del primo episodio.

Maquina: il pugile

Le emozioni del trailer non hanno deluso le aspettative della serie Maquina: il pugile, che vede protagonisti Gael Garcia Bernal e Diego Luna. Disponibile in catalogo dallo scorso 9 ottobre, la serie tv diretta da Gabriel Ripsteine è uno dei contenuti più interessanti di questo mese.

Hold Your Breath

Vi segnaliamo poi il thriller Hold Your Breath con protagonista l'attrice Sarah Paulson. Ambientato nell'Oklahoma degli anni Trenta, racconta la storia di una donna convinta che vi sia una presenza sinistra pronta a fare del male alla sua famiglia.

Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band

Nel frattempo è uscito anche Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band, un documentario sul Boss con canzoni, aneddoti, ricordi e confessioni personali. Per i springsteeniani è un documentario imperdibile, così come per tutti gli altri.

