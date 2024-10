Disney+: ecco i migliori film a tema Halloween

Tra meno di 30 giorni in tutto il mondo si celebrerà Halloween, una delle feste più sentite da parte dei più piccoli. E per festeggiare nel migliore dei modi a casa tutti insieme, non c'è niente di meglio che guardare un film a tema.

Il catalogo di riferimento è sicuramente quello di Disney+, dove trovano spazio alcuni cult indimenticabili, ideati e diretti da menti geniali come quella di Tim Burton.

L'accesso al catalogo Disney+ richiede l'iscrizione a uno dei tre piani a scelta tra Standard con pubblicità, Standard e Premium, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese. Maggiori informazioni su questa pagina del sito ufficiale Disney.

Edward mani di forbice

In un castello situato in cima a una collina vive Edward, una creazione geniale di uno scienziato. Dopo la morte di quest'ultimo, Edward vive nel castello in completa solitudine, con delle forbici al posto delle mani. La sua vita cambia grazie all'incontro con una signora dell'Avon, che lo invita a vivere insieme alla sua famiglia nella terra di Suburbia.

Un capolavoro del fantasy senza tempo, che porta la firma di Tim Burton alla regia e Johnny Depp nel ruolo di Edward.

Hocus Pocus 2

Grazie all'accensione della Candela dalla fiamma nera, le sorelle Sanderson tornano in vita. Deliziose e diaboliche come un tempo, le tre streghe sono ora alla ricerca di vendetta. Il compito di fermarle spetta a tre liceali, che dovranno dare fondo a tutte le loro energie per impedire nuovi guai su Salem alla vigilia di Ognissanti.

Su Disney+ il sequel del cult di Halloween del 1993, con le sorelle Sanderson (Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy) pronte a portare di nuovo scompiglio.

Nightmare before Christmas

Il re delle zucche Jack Skeletron, stanco della solita routine di Halloween, vorrebbe per una volta cambiare le carte in tavola e diffondere la gioia del Natale. Qualcosa però va storto: quella che sarebbe dovuta essere una missione allegra si trasforma presto in un incubo per tutti i bambini, mettendo in pericolo perfino lo stesso Babbo Natale.

Ancora una volta Tim Burton offre a un pubblico senza età un mondo straordinario dove magia e meraviglia parlano la stessa lingua. Un altro classico immancabile per la festa di Halloween, disponibile anche questo su Disney+.

