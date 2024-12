Disney+, tante novità in vista di Natale 2024: ecco l'offerta

Disney+ è il servizio di streaming da avere durante il periodo di Natale 2024. Nel corso del mese di dicembre, infatti, il già ricchissimo catalogo della piattaforma si è arricchito con l'arrivo di tanti nuovi contenuti come Skelton Crew, la nuova serie di Star Wars, Uonderbois, la serie fantasy italiana ambientata a Napoli, Dream Productions, la serie ambientata nel mondo di Inside Out, la terza stagione di What If...?, l'apprezzata serie Marvel, è molto altro ancora.

Per accedere a tutto il catalogo di contenuti di Disney+ basta attivare un abbonamento, disponibile in versione mensile oppure annuale. Per iniziare a usare il servizio si parte da 5,99 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Disney+.

Disney+: come attivare il servizio per Natale 2024

Per accedere a Disney+ è possibile scegliere tra i seguenti abbonamenti:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di Standard senza pubblicità al costo di 9,99 euro al mese oppure di 99,90 euro per un anno

al costo di oppure di Premium al costo di 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno

Con i piani Standard è possibile sfruttare 2 riproduzioni simultanee oltre che guardare i contenuti con una qualità fino al Full HD. Scegliendo il piano senza pubblicità, inoltre, è anche possibile sfruttare il download dei contenuti.

Con il piano Premium, invece, le riproduzioni simultanee salgono a 4 e c'è anche la possibilità di guardare i contenuti in HDR. Da segnalare il supporto Dolby Atmos. Per attivare un nuovo abbonamento a Disney+ basta seguire il link qui di sotto e poi scegliere l'abbonamento desiderato:

I trailer delle novità di dicembre 2024 di Disney+

Il mese di dicembre è ricco di novità per la piattaforma di streaming di Disney. Ecco le principali novità di Disney+ per Natale:

Skelton Crew

Uonderbois

Dream Productions

Elon John: Never Too Late

Marvel What If...? 3

