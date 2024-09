Disney+, quanto costa l'opzione Utente extra per condividere l'account

Dopo Netflix, anche Disney+ vieta ufficialmente la condivisione degli account introducendo in Italia la possibilità di aggiungere un "Utente extra" al proprio abbonamento. Questa recentissima novità permette ai titolari di condividere il proprio account con una persona esterna al proprio nucleo familiare, che potrà accedere ai contenuti della piattaforma con le proprie credenziali. Il prezzo parte da 4,99 euro al mese.

Come funziona l'opzione Utente Extra su Disney+?

Se possiedi un abbonamento Disney+ idoneo, ora puoi aggiungere un amico o un familiare che non vive con te al tuo account. L’opzione ha un costo di 4,99 euro al mese, che sarà addebitato al titolare dell’abbonamento. L'utente extra deve avere almeno 18 anni, risiedere nello stesso Paese del titolare e non deve avere un abbonamento Disney+ attivo o disdetto.

Ci sono anche delle limitazioni. Ad esempio, l'utente extra può accedere ai contenuti Disney+ tramite un solo dispositivo alla volta e creare un unico profilo personalizzato con cronologia di visualizzazione e preferenze. Non potrà, tuttavia, avere più di un profilo a suo nome. Per il resto, l'accesso ai contenuti Disney+ rimane identico.

Come aggiungere un Utente Extra al tuo account Disney+

È possibile aggiungere un utente extra al proprio profilo Disney+ entrando nella propria area personale e selezionando "Utente Extra" nella sezione "Piani e fatturazione". Una volta seguiti i passaggi e invitato l'utente tramite indirizzo e-mail, basterà che questi accetti per avere accesso al proprio profilo personale. Il titolare dell'account può in ogni caso disdire l'opzione in qualsiasi momento, oppure rimuovere l'utente. In questo caso, però, continuerà a pagare finché non verrà disattivato manualmente.

Quanto costa un Utente Extra su Disney+

Il costo dipende dall'abbonamento sottoscritto. Il prezzo mensile di un Utente extra per il piano Standard con Pubblicità è di 4,99 euro, che diventa 5,99 euro per i piani Standard e Premium. In ogni caso si tratta di un costo mensile (anche per chi ha un abbonamento annuale) e viene fatturato separatamente.

Fino al 27 settembre, i nuovi e vecchi clienti di Disney+ possono approfittare di un’offerta limitata: il Piano Standard con Pubblicità è disponibile a 1,99 euro al mese per i primi tre mesi, con un risparmio di 18 euro rispetto al prezzo regolare. In alternativa, sono disponibili anche i piani Premium a 11,99 euro al mese (o 119,90 euro l'anno) che offre il massimo della qualità e fino a quattro riproduzioni simultanee, e Standard a 8,99 euro al mese (89,90 euro l'anno).

