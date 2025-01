Disney Plus: cosa c'è di nuovo sulla piattaforma? Ecco le ultime novità

Il catalogo di Disney+ diventa sempre più ricco, con film e serie TV che si aggiungono alle opzioni di visione a disposizione degli utenti. Le ultime settimane, in particolare, sono state particolarmente ricche di novità per la piattaforma di streaming di Disney.

Per scoprire tutte le novità è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Disney+. Per chi non ha un abbonamento, c'è la possibilità di attivare uno in pochi secondi, scegliendo il piano desiderato.

Le opzioni sono tante: c'è il piano Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese ed è possibile puntare anche sul piano Standard senza pubblicità, al costo di 9,990 euro al mese oppure 99,90 euro all'anno.

A completare le opzioni troviamo il piano Premium, dal costo di 13,99 euro al mese o 139,90 euro all'anno. Con questa versione è possibile accedere ai contenuti in 4K (invece che 1080p) da 4 dispositivi in contemporanea (invece che 2).

Cosa c'è di nuovo su Disney Plus?

Dopo un ricchissimo mese di dicembre, che ha registrato il debutto di Star Wars: Skeleton Crew oltre che della serie fantasy italiana Uonderbois, nel corso del mese di febbraio la piattaforma di Disney ha visto diversi debutti.

Tra le principali novità segnaliamo la nuova serie Paradise, un thriller che sta conquistando gli utenti in queste settimane, ricevendo ottime recensioni. Da tenere d'occhio è anche la nuova serie High Potential, che racconta le avventure di una mamma single che diventa collaboratrice di un detective della Squadra Omicidi.

Da segnalare anche la nuova serie Piccoli Brividi - La Misteriosa Avventura oltre alla recentissima novità rappresentata da Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere, la nuova serie animata che racconta le avventure di un giovane Peter Parker. Da segnalare, tra i film, anche il debutto di Alien: Romulus.

Ecco i trailer delle ultime novità:

Paradise

High Potential

Piccoli Brividi - La Misteriosa Avventura

Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere

Alien: Romulus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.