Disney+ in offerta a 1,99 euro al mese per 3 mesi (ultimi giorni)

Mancano tre giorni alla fine della promozione di Disney+, che consente di attivare il piano Standard con pubblicità a 1,99 euro al mese per 3 mesi. L'ultima data utile per attivare l'offerta è fissata per venerdì 27 settembre.

Al termine dei primi tre mesi a 1,99 euro si è liberi di scegliere se rinnovare o meno l'abbonamento: nel caso si opti per il rinnovo, il piano passerà a 5,99 euro al mese. L'offerta è attivabile su questa pagina dedicata del sito ufficiale Disney+.

Il piano Standard con pubblicità di Disney+ in offerta a 1,99 euro al mese

Qualità video 1080p Full HD, due riproduzioni simultanee e presenza di annunci pubblicitari durante la visione in streaming dei contenuti in catalogo: sono queste le caratteristiche chiave del piano Standard con pubblicità, le stesse che caratterizzeranno i primi tre mesi in promozione a 1,99 euro.

L'offerta è valida per i nuovi abbonati e per quanti decideranno di riattivare un precedente abbonamento alla piattaforma streaming statunitense. Volendo, al termine dei primi 3 mesi è possibile scegliere un upgrade al piano Standard o a quello Premium.

Il piano Standard è disponibile a 89,90 euro per 12 mesi e rispetto al profilo Standard con pubblicità offre l'opzione Download e lo streaming senza pubblicità. L'esperienza più completa è invece garantita dal piano Premium, il cui costo è pari a 119,90 euro l'anno: i suoi principali punti di forza sono la qualità video fino a 4K UHD & HDR, 4 riproduzioni simultanee e il supporto a Dolby Atmos.

Per attivare Disney+ a 1,99 euro al mese per 3 mesi è sufficiente collegarsi a questa pagina dedicata alla promozione in corso. L'offerta termina venerdì 27 settembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.