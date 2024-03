Disney+ ora costa meno: solo 1,99 euro al mese per 3 mesi con la nuova promo

C'è poco più di una settimana di tempo per sfruttare la promozione limited edition di Disney+. Per tutti i nuovi utenti (anche per chi in passato ha utilizzato il servizio) è ora possibile attivare un abbonamento con un costo ridotto di 1,99 euro al mese per 3 mesi, senza vincoli di alcun tipo.

L'offerta in questione terminerà il prossimo 14 di marzo ed è relativa al piano Standard con pubblicità, senza vincoli di alcun tipo. Per richiederla è sufficiente visitare il sito ufficiale di Disney+, tramite il link riportato qui di sotto, e seguire la procedura guidata per l'attivazione.

Disney+ in offerta a 1,99 euro al mese: ecco la promo

La promozione di Disney+ è semplice e conveniente. Con un costo di appena 1,99 euro al mese per 3 mesi è possibile accedere a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma, dalle serie TV ai film passando per documentari e tanto altro.

L'offerta, come detto, riguarda il piano Standard con pubblicità ma è possibile richiedere anche i piani Standard (al costo di 8,99 euro al mese) e Premium (11,99 euro al mese). La promozione è l'opportunità giusta per "provare" il servizio e poi passare a un piano più completo (Standard e Premium sono disponibili anche con pagamento annuale, con un risparmio dell'equivalente di due mesi).

Per attivare l'offerta c'è tempo fino al prossimo 14 di marzo. Come evidenziato in precedenza, la promozione è valida per tutti i nuovi utenti che scelgono Disney+ e, quindi, anche per chi in passato ha utilizzato il servizio.

Per tutti i dettagli in merito e per attivare subito l'abbonamento a 1,99 euro al mese per 3 mesi basta seguire il link qui di sotto. Alla fine del periodo promozionale (salvo interruzione dell'abbonamento o passaggio a un altro piano) l'offerta si rinnoverà al costo di 5,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.