Disney+: le novità di luglio tra film e serie tv

Il catalogo di Disney+, la piattaforma streaming di Disney, continua a crescere. Diverse le novità tra film e serie tv per il mese di luglio, come ad esempio la seconda stagione di Non sono ancora morta e i primi episodi della nuova serie animata Bluey Minisodes.

Per avere accesso all'intero catalogo, con incluse le novità dell'ultimo mese, occorre attivare uno dei tre piani disponibili: Standard con pubblicità, Standard, Premium. Il più economico è il piano Standard con pubblicità, disponibile a 5,99 euro al mese.

Le novità di luglio del catalogo Disney+

Ecco la lista completa delle novità del catalogo Disney+ per il mese di luglio:

Futurama - dodicesima stagione (serie animata): disponibile a partire dal 29 luglio

Will Trent - seconda stagione (serie tv): disponibile a partire dal 17 luglio)

Descendants: l'ascesa di Red - seconda stagione (serie tv): disponibile dal 12 luglio

Under the Bridge - prima stagione (serie tv): disponibile dal 10 luglio

Bluey Minisodes - prima stagione (serie animata): disponibile dal 3 luglio

Non sono ancora morta - seconda stagione (serie tv): disponibile dal 3 luglio

Una delle novità più significative è la prima stagione di Under the Bridge, mini-serie televisiva statunitense che si ispira al romanzo di Rebecca Godfrey. La protagonista della storia è la 14enne canadese di origini indiane Reena Virk. All'improvviso, durante una festa, la ragazza scompare nel nulla. Le indagini successive portano alla luce menzogne e segreti intorno al gruppo di coetanei che Reena frequentava. Per scoprire cosa è successo alla giovane, servirà il coraggio di due donne speciali: la poliziotta Cam Bentland e la scrittrice Rebecca Godfrey.

Per guardare Under the Bridge e gli altri contenuti presenti in catalogo, è necessario attivare uno dei piani Disney+ disponibili. Prezzi a partire da 5,99 euro al mese.

