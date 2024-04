Disney+: intrattenimento tra classici e novità per tutte le età

Disney+ continua a fare sognare grandi e piccini con una proposta davvero imperdibile: un catalogo ricchissimo che spazia dai nuovi Originals Disney ai grandi successi cinematografici e serie TV imprescindibili, il tutto accessibile senza costi aggiuntivi. Con questa offerta unica puoi vivere appieno la magia Disney e molto altro ancora, con la libertà di esplorare un vasto mondo di intrattenimento in qualsiasi momento.

Disney+: tra classici senza tempo e nuovi film e serie

Immergiti in un mondo di intrattenimento con Disney+, dove puoi esplorare nuovi Originals, classici senza tempo, film di grande successo e serie imperdibili, il tutto senza costi aggiuntivi e con la libertà di disdire in qualsiasi momento. Inizia subito inserendo la tua email per abbonarti o riattivare il tuo abbonamento e goditi l'accesso immediato a un universo di storie emozionanti.

Con Disney+, ogni momento è buono per lasciarsi trasportare dalla magia: dal concerto di Taylor Swift: The Eras Tour, già disponibile, ai nuovi arrivi come Wish dal 3 aprile e Iwájú dal 10 aprile. E con la possibilità di risparmiare scegliendo l'abbonamento annuale Premium o Standard, l'intrattenimento non conosce sosta.

Scegli il piano che fa per te: tra le possibilità, troviamo quello Standard con Pubblicità, a soli 5,99 € al mese, Standard senza Pubblicità a 8,99 €, e infine il Premium con qualità video 4K UHD & HDR e fino a 4 riproduzioni simultanee a 11,99 € al mese. Per quanto riguarda questi ultimi due abbonamenti, potrai anche fare l'annuale, risparmiando un po' di soldi e pagando solo 89,90€ per lo Standard e 119.90€ per il Premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.