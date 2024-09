Disney+ ha rilanciato la promozione a 1,99 euro al mese per 3 mesi

La piattaforma streaming Disney+ ha rilanciato la promozione al prezzo scontato di 1,99 euro al mese per tre mesi. L'offerta, valida per il piano Standard con Pubblicità, scade il prossimo 27 settembre. Al termine del periodo promozionale di tre mesi, il piano si rinnoverà a 5,99 euro al mese, a meno che non si decida di disdire senza costi aggiuntivi.

Gli altri piani disponibili sono Standard e Premium. Il primo sarà attivabile al prezzo di 8,99 euro al mese o 89,90 euro l'anno, con l'opzione Download attiva e la visione in streaming senza pubblicità. Per ottenere l'esperienza completa è disponibile il piano Premium a 11,99 euro al mese o 119,90 euro l'anno, con la qualità video 4K UltraHD più il supporto a quattro riproduzioni in contemporanea.

Nel momento in cui vi scriviamo, mancano dieci giorni al termine della promozione Disney+ che consente di attivare tre mesi del piano Standard con Pubblicità al prezzo scontato di 1,99 euro al mese. Come sappiamo, sono offerte quasi irripetibili nel corso dell'anno, di conseguenza il suggerimento è quello di approfittarne per godere di un periodo di promo limitato a tre mesi.

Quello di Disney+ è uno dei cataloghi più interessanti tra quelli proposti dalle piattaforme streaming internazionali. Lo è grazie alla qualità di numerose sue produzioni, come si evince dall'ultima notte degli Emmy Awards dominata da Shogun, la serie tv basata sull'omonimo romanzo del 1975 di James Clavell che è riuscita a portarsi a casa la bellezza di 18 premi.

Per aderire alla promozione in corso si ha tempo fino al prossimo 27 settembre. Nello specifico, è possibile sottoscrivere l'offerta tramite questa pagina del sito ufficiale Disney+.

