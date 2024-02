Disney+: guarda Shogun a solo 1,99€ al mese

Le serie tv hanno la magia di fondere realtà e fantasia come pochi altri media riescono a fare: per questo l'arrivo di una serie come Shogun su Disney+ è qualcosa da non lasciarsi scappare, soprattutto se puoi avere un abbonamento mensile al servizio a soli 1,99€ al mese.

Shogun: alla scoperta del Giappone su Disney+

La serie tv Shogun, creata da Rachel Kondo e Justin Marks, si ispira all'omonimo libro di James Clavell, uscito nel 1975. Questa serie, che avrà 10 episodi totali (due dei quali sono disponibili già da subito, mentre gli altri usciranno settimanalmente), racconterà le vicende di tre personaggi distinti.

Il primo sarà John Blackthorne (ispirato a William Adams), un inglese che è naufragato in Giappone, dove scoprirà questa cultura che lo cambierà radicalmente, Lord Yoshii Toranaga (ispirato a Tokugawa Ieyasu), un astuto e potente daimyo in contrasto con i suoi rivali politici, e Lady Mariko (ispirata a Hosokawa Gracia), una donna molto abile che porta su di se disonore, e che ha voglia di dimostrare la sua fedeltà e il suo valore. Il racconto mostrerà vicende reali mescolate a quelle di fantasia, essendo per l'appunto ispirata ad un libro che ha romanzato eventi e fatti realmente accaduti.

Parlando dell'offerta in questione, Disney+ propone un abbonamento per 3 mesi al prezzo di 1,99€ al mese, per un totale di 5,97€ invece di 17,97€, così da risparmiare 12€ in totale. Il piano con cui entreresti sarebbe quello Standard con pubblicità, che di media costa 5,99€, e avrai tempo per usufruire di questa offerta fino al 14 marzo 2024. Una volta scaduta, potrai disdire l'abbonamento senza problemi, oppure passare ad uno degli altri piani disponibili (che oltre a quello Standard con pubblicità, sono Standard senza pubblicità e Premium 4K).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.