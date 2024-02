Disney+: ecco il TRUCCO per risparmiare 2 mesi

Disney+ si sta imponendo nel settore delle piattaforme streaming come una delle più ricche e variegate, offrendo intrattenimento per l’intera famiglia. Il catalogo spazia dai classici Disney a produzioni Pixar, passando per le avventure di Star Wars, l'universo Marvel, i documentari National Geographic e il canale Starz, il tutto accessibile a partire da 5,99 euro al mese.

Un'offerta imperdibile: 2 mesi di Disney+ in omaggio

La magia inizia con un'offerta speciale che non puoi lasciarti sfuggire: sottoscrivendo un abbonamento annuale Standard senza pubblicità o Premium a Disney+, avrai l'opportunità di goderti due mesi di servizio completamente gratuiti. Questo significa 12 mesi al prezzo di 10.

Puoi scegliere tra 3 diverse tipologie di abbonamento:

Standard con pubblicità : a soli 5,99 euro al mese, questo piano offre streaming con pubblicità, qualità video fino a 1080p Full HD e la possibilità di due riproduzioni simultanee.

: a soli 5,99 euro al mese, questo piano offre streaming con pubblicità, qualità video fino a 1080p Full HD e la possibilità di due riproduzioni simultanee. Standard senza pubblicità : per chi desidera un'esperienza più fluida, a 8,99 euro al mese o 89,90 euro all'anno, questo piano elimina le interruzioni pubblicitarie, mantenendo la stessa qualità video e le funzionalità del piano precedente, con l'aggiunta della possibilità di scaricare i contenuti.

: per chi desidera un'esperienza più fluida, a 8,99 euro al mese o all'anno, questo piano elimina le interruzioni pubblicitarie, mantenendo la stessa qualità video e le funzionalità del piano precedente, con l'aggiunta della possibilità di scaricare i contenuti. Premium: al costo di 11,99 euro al mese o 119,90 euro all'anno, questo piano offre streaming senza pubblicità, qualità video fino a 4K UHD & HDR, supporto Dolby Atmos, fino a quattro riproduzioni simultanee e la possibilità di scaricare i contenuti.

Puoi accedere ai contenuti su vari dispositivi e, se viaggi all'interno dell'Unione Europea, avrai accesso alla versione del servizio del tuo Paese di residenza, garantendoti così la continuità dell'intrattenimento che ami, senza interruzioni e senza il bisogno di utilizzare software aggiuntivi.

Per questo, se cerci tante ore di intrattenimento per te e per tutta la tua famiglia, Disney+ è la piattaforma che fa per te. Vai sul sito e sfrutta l’offerta sul piano Standard senza pubblicità o sul Premium per risparmiare 2 mesi.

