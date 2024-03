Disney+ è in offerta flash: tutto il catalogo a 1,99 €/mese per 3 mesi

È arrivato il momento per attivare un nuovo abbonamento a Disney+. Per tutti i nuovi utenti (e anche per chi in passato aveva un abbonamento) c'è ora la possibilità di attivare un nuovo abbonamento a Disney+ con un prezzo scontato di 1,99 euro al mese. L'offerta è valida per i primi 3 mesi di sottoscrizione e non prevede vincoli di alcun tipo.

L'abbonamento attivato con la promozione è il piano Standard con pubblicità che garantisce l'accesso completo a tutto il catalogo della piattaforma, composto da film, serie TV, documentari e molto altro ancora. Per attivare la promozione c'è poco tempo: l'offerta, infatti, termina il 14 di marzo.

Accedere alla promo flash è facile: basta raggiungere il sito ufficiale di Disney+ tramite il link riportato qui di sotto e il gioco è fatto. Per attivare un nuovo abbonamento bastano pochi secondi e l'accesso al catalogo di contenuti sarà immediato.

Disney+ è in offerta: ora costa 1,99 euro al mese

Con Disney+ è possibile accedere a un catalogo ricchissimo di contenuti, con tanti film oltre serie TV e documentari. Ci sono numerosi contenuti originali, disponibili solo sulla piattaforma di streaming di Disney. L'offerta in corso è, quindi, l'occasione giusta per poter accedere a tutto il catalogo di contenuti con una spesa di appena 1,99 euro al mese per 3 mesi.

Oltre al piano Standard con pubblicità, ricordiamo, Disney+ è disponibile anche con il piano Standard al costo di 8,99 euro al mese, oppure 89,99 euro all'anno, e con il piano Premium, al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro. Per scegliere il piano giusto da attivare basta premere sul box qui di sotto.

Per sfruttare la promozione con prezzo scontato a 1,99 euro c'è tempo fino al prossimo 14 marzo. Ricordiamo che non ci sono vincoli e, in qualsiasi momento, è possibile anche passare a uno degli altri piani.

