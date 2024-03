Disney+ costa 1,99 euro al mese con la nuova offerta flash

È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento a Disney+. Fino al prossimo 14 di marzo, infatti, è possibile attivare il piano Standard con pubblicità della piattaforma di streaming di Disney+ con un prezzo scontato di 1,99 euro al mese per i primi 3 mesi, senza alcun vincolo. L'offerta si rivolge a tutti i nuovi clienti e anche a chi, in passato, ha attivato un abbonamento con la piattaforma. Per accedere all'offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Disney+ tramite il tasto qui di sotto.

Disney + a 1,99 euro al mese: l'offerta flash termina il 14 marzo

La nuova promozione di Disney+ è l'occasione giusta per attivare un nuovo abbonamento. Il piano Standard con pubblicità ha un costo di 1,99 euro al mese per 3 mesi garantendo un accesso completo a tutto il catalogo della piattaforma di streaming che propone film, serie TV e documentari per tutti i gusti.

L'abbonamento proposto in sconto non ha vincoli. In qualsiasi momento, infatti, è possibile interrompere il rinnovo mensile. Al termine del periodo promozionale, il piano Standard con pubblicità si rinnova al prezzo di 5,99 euro al mese.

Da notare, inoltre, che è sempre possibile scegliere il piano Standard, dal costo di 8,99 euro al mese oppure di 89,99 euro all'anno, oppure il piano Premium, dal costo di 11,99 euro al mese oppure di 119,99 euro all'anno. Con questi piani è possibile eliminare la pubblicità (sempre senza vincoli di permanenza). Con il piano Premium, inoltre, c'è anche la possibilità di sfruttare i contenuti in 4K.

Come detto in precedenza, la promozione in questione è valida fino al prossimo 14 marzo, per tutti i nuovi utenti che scelgono Disney+, anche per chi in passato ha attivato un abbonamento con la piattaforma di streaming. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.