Disney+: cosa esce a ottobre da non perdere?

Un altro mese di novità molto interessanti su Disney+, la piattaforma streaming della casa di Topolino che ti garantisce l'accesso ad un mare di contenuti, inclusi i mondi Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic.

Disney+: le novità più interessanti di ottobre

Cominciamo subito con Avetrana, una serie TV originale italiana che ruota attorno al noto caso di cronaca della scomparsa di Sarah, una ragazza di 15 anni, avvenuta il 26 agosto 2010. La serie debutterà il prossimo 25 ottobre.

Da non perdere inoltre sarà Road Diary: Bruce Springsteen and the E Stree Band, un documentario originale che ci darà uno sguardo molto interessante sulle leggendarie performance live del gruppo, con filmati esclusivi delle prove e molto altro. Disponibile dal 25 ottobre.

Passiamo adesso a Rivals, ambientata nell'Inghilterra del 1986 e tratta dal romanzo best-seller di Dame Jilly Cooper. La storia si concentra su Rupert Campbell-Black, libertino e fantino da ostacoli che decide di rovesciare un magnate della TV locale con l'aiuto del suo nuovo vicino di casa. Disponibile dal 18 ottobre.

Da non perdere e già disponibile è Hold Your Breath, film ambientato negli anni '30 nello stato dell'Oklahoma che racconta la storia della famiglia Bellum, con Margaret e le sue due figlie costrette ad affrontare le difficili condizioni della fattoria durante il periodo del Dust Bowl.



