Disney+: cosa c'è di nuovo sulla piattaforma a dicembre 2024

Cosa guardare su Disney+ a dicembre 2024

Tra le principali novità di Disney+ di dicembre 2024 c'è Skelton Crew, la nuova serie ambientata nel mondo di Star Wars, disponibile a partire da oggi 3 dicembre. La serie segue il viaggio di quattro ragazzi attraverso la galassia.

Dal prossimo 11 dicembre è previsto il debutto su Disney+ di Dream Productions, la nuova serie firmata Pixar Animation Studios che riporterà gli spettatori nel mondo di Inside Out.

A partire dal 13 dicembre, invece, arriva il documentario Elon John: Never Too Late che racconta la storia di uno degli artisti più apprezzati del rock. Il documentario include anche un brano inedito firmato da Elton John.

Dal 22 dicembre, invece, è previsto il debutto della terza stagione della serie animata Marvel What If...? che rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti i fan dell'universo Marvel.

