Disney+ a 1,99 euro al mese per 3 mesi: la promozione scade questa settimana

L'offerta lanciata nei giorni scorsi da Disney+ sta per terminare. I nuovi abbonati, e coloro che riattiveranno il loro vecchio abbonamento, hanno la possibilità di sottoscrivere il piano Standard con pubblicità al prezzo scontato di 1,99 euro al mese per 3 mesi fino al 27 settembre. Dopo i primi 3 mesi, l'abbonamento si rinnova in automatico al prezzo mensile di 5,99 euro, a meno che non si scelga di disdire prima del rinnovo.

Le ultime novità di Disney+ da vedere sfruttando la nuova promozione a 1,99 euro

Il mese di settembre ha visto l'arrivo di numerose novità importanti all'interno del catalogo Disney+. Una su tutte Agatha All Along, disponibile dal 19 settembre con i primi due episodi sui nove totali. La protagonista della serie spin-off di WandaVision è la strega Agatha, interpretata dall'attrice Kathryn Hahn, tornata in sé grazie all'incantesimo di un misterioso Teen (Joe Locke) ma senza poteri. I prossimi episodi saranno distribuiti ogni mercoledì, fino alla data finale del 30 ottobre, quando per il gran finale saranno trasmessi i due episodi conclusivi.

L'altra novità di rilievo sbarcherà su Disney+ il 25 settembre. Si tratta di Inside Out 2, autentica rivelazione cinematografica dell'anno. Uscito nelle sale cinematografiche lo scorso giugno, il sequel della pellicola Pixar ha guadagnato fin qui oltre 1,6 miliardi di dollari, diventando il film d'animazione con il maggior incasso di sempre. Un successo confermato anche nel nostro Paese, dove con oltre 45 milioni di euro è al momento il quarto film in assoluto con l'incasso più alto di tutti i tempi.

Tornando all'offerta in corso, la promozione riguarda il piano Standard con pubblicità, normalmente disponibile a 5,99 euro al mese senza vincoli. Questo piano offre l'accesso completo al catalogo, con una qualità video fino a 1080p Full HD e due riproduzioni simultanee, in aggiunta alla presenza della pubblicità, assente invece nei piani Standard e Premium. Il termine ultimo della promo è fissato per venerdì 27 settembre, due giorni dopo l'uscita del sequel di Inside Out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.