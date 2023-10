Disney+: 4 mesi GRATIS con la nuova offerta

È giunto il momento perfetto per immergerti nel magico universo di Disney+. Solo fino al 31 ottobre 2023, un'opportunità straordinaria ti attende: puoi ottenere ben 12 mesi di abbonamento al costo di soli 8. Scopri tutto quello che devi sapere su questa incredibile promozione.

12 mesi di Disney+ al prezzo di 8: un'offerta che non puoi perdere

Questa offerta esclusiva ti consente di assaporare ben 12 mesi di Disney+ al costo di soli 8. Tutto quello che devi fare è registrarti entro il 31 ottobre 2023. Il prezzo speciale offerto è nettamente inferiore rispetto al costo dell'abbonamento mensile Disney+ Premium valido dal 1 novembre 2023. In pratica, pagando l'abbonamento mensile per 8 mesi, otterrai un anno intero di accesso.

Avrai dunque la possibilità di vivere l'intero catalogo della piattaforma ad un prezzo a dir poco vantaggioso: Marvel, Star Wars, Disney, National Geographic, Star e molto altro ancora saranno tutti a tua disposizione, sui dispositivi che preferisci e ovunque desideri.

Un servizio che ti permette di godere di un intrattenimento a 360 gradi capace di accontentare tutti: dai più grandi ai più piccoli, ai nostalgici di grandissime produzioni agli appassionati delle ultime importanti uscite cinematografiche e televisive.

Non perdere dunque altro tempo: acquista adesso l'abbonamento annuale di Disney+, paga soltanto 8 mesi, e ne ricevi in pratica 4 gratis senza costi aggiuntivi. L'offerta è valida fino al 31 ottobre e solo se non sei già abbonato.

