Disney+: 3 serie sottovalutate da guardare questa estate

Un catalogo sterminato di contenuti come quello di Disney+ può portare a perdere di vista alcuni contenuti meritevoli. È il caso ad esempio di queste tre serie meritevoli: Antidisturbios - Unità antisommossa del regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen, We Were the Lucky Ones con protagonista l'attrice Joey King (star della serie The Kissing Booth) e Atlanta, serie ideata da Donald Glover.

Ciascuna di queste serie televisive è visibile con uno dei tre abbonamenti messi a disposizione degli utenti da parte della piattaforma streaming statunitense: Standard con pubblicità, Standard e Premium, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese per 12 mesi.

3 serie sottovalutate da recuperare su Disney+

Antidisturbios - Unità Antisommossa è una mini-serie televisiva spagnola andata in onda per una sola stagione di 6 episodi nell'autunno del 2020. La serie racconta le vicende di sei agenti della polizia antisommossa, accusati di omicidio colposo in seguito alla morte di un immigrato africano durante uno sgombero nel centro di Madrid. Laia (Vicky Luengo), agente degli Affari Interni, scopre che dietro al caso c'è in realtà ben altro.

We Were the Lucky Ones racconta invece la storia della famiglia polacca Kurc durante la seconda guerra mondiale. Ideata da Erica Lipez e diretta da Thomas Kail, Neasa Hardiman e Amit Gupta, la serie tv statunitense ha fatto il suo debutto sulla piattaforma Disney+ nella primavera di quest'anno con una prima stagione di 8 puntate. È basata sull'omonimo romanzo scritto nel 2017 dall'autrice statunitense Georgia Hunter, ispirato a sua volta alla storia della sua famiglia.

Chiudiamo infine con Atlanta, serie tv statunitense in quattro stagioni (la puntata finale è stata trasmessa nel novembre 2022) con al centro la storia di Alfred e Earn, due cugini che provano a sfondare nella scena rap di Atlanta per migliorare la propria esistenza. Nel 2017 ha vinto due premi Emmy per il Miglior attore protagonista in una serie commedia (Donald Glover) e la Miglior regia in una serie commedia (Donald Glover).

