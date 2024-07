DISINTEGRATO il prezzo del super top di gamma Samsung: risparmia 365€ sul Galaxy S24

Samsung riesce ad offrire sempre il massimo della qualità per ogni fascia di prezzo e oggi, il suo top di gamma, il Galaxy S24, viene scontato del 37% (365€) per un costo finale e totale di 624€.

Promo eBay stratosferica: Samsung Galaxy S24 al 37% di sconto

Il Samsung Galaxy S24 è uno smartphone Android con caratteristiche all'avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo. Rappresenta uno dei migliori dispositivi mobili mai realizzati, grazie al suo design elegante e alle funzionalità di alto livello.

Il dispositivo dispone di un grande display da 6.2 pollici con una risoluzione di 2340x1080 pixel, una delle più elevate attualmente in circolazione, offrendo un'esperienza visiva straordinaria. Le funzionalità offerte dal Samsung Galaxy S24 sono innumerevoli e tutte di livello top di gamma. In primo luogo, il modulo 5G permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, garantendo velocità e stabilità di connessione. La connettività Wi-Fi e GPS completa l'insieme.

L'eccellenza del Samsung Galaxy S24 è ulteriormente esaltata dalla sua fotocamera avanzata. Il sensore da 50 megapixel permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165x6124 pixel, catturando ogni dettaglio con una nitidezza sorprendente. Inoltre, è possibile registrare video in 8K alla risoluzione di 7680x4320 pixel, garantendo filmati straordinariamente dettagliati e realistici.

Nonostante tutte queste potenti caratteristiche, il Samsung Galaxy S24 mantiene un design sottile con uno spessore di soli 7.6mm, rendendolo non solo potente ma anche esteticamente spettacolare e facile da maneggiare.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy S24 viene messo in mega sconto del 37% per un prezzo finale d'acquisto di 624€. Approfittane ora!

