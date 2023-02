Disegnare con JavaScript? Si può: ecco il corso di coding creativo

Sai cos'è il coding creativo? Questa disciplina è una fonte inesauribile di ispirazione, dove la sperimentazione, le tecniche innovative e la creazione di nuove immagini sono all'ordine del giorno. Se vuoi scoprire di cosa si tratta, ti consigliamo un ottimo corso proposto dalla piattaforma Domestika: Bruno Imbrizi, programmatore creativo con esperienza alle spalle con grandi nomi come Dell, Adidas e Universal Music, condividerà con te le sue conoscenze per scrivere il codice sorgente di grafiche sorprendenti e accattivanti. In questo corso, non solo imparerai le basi della programmazione, ma scoprirai anche come utilizzare il creative coding e JavaScript per disegnare.

Grazie alla promozione in corso, puoi ottenere uno sconto del 75% sull'acquisto del corso e delle sue videolezioni online incluse, con accesso illimitato per sempre.

Ecco cosa aspettarti dal corso di coding creativo

Ventuno lezioni, poco più di due ore e quaranta minuti complessivi di corso per scoprire l'affascinante mondo del coding creativo insieme a Bruno Imbrizi. Nella prima lezione, l'insegnante condividerà con te la sua esperienza di graphic designer e programmatore, mostrandoti come sia possibile unire queste due discipline per creare opere sorprendenti.

All'interno del corso apprenderai le basi della programmazione attraverso la guida dell'insegnante, che ti mostrerà come preparare gli strumenti di lavoro e ti introdurrà a una serie di concetti fondamentali: variabili, funzioni, array e loop. Una volta compreso come migliorare la configurazione, ti dedicherai alla composizione di una collezione di bozzetti.

Creerai quindi un nuovo bozzetto digitale utilizzando diverse trasformazioni per il canvas e imparerai poi ad utilizzare la trigonometria per distribuire le forme su di un cerchio. Inoltre, scoprirai come ridimensionare i bozzetti e come utilizzare le funzioni di utilità per semplificare la creazione dei prossimi design. Successivamente, finalizzerai il disegno disegnando degli archi e sperimentando con l'assegnazione di diversi valori ai parametri.

Procederai quindi a disegnare un bozzetto animato sul canvas grazie agli agenti di movimento. Inizierai apprendendo come tracciare delle linee tra gli agenti in base alla loro vicinanza, per poi esportare l'animazione in formato video e condividerla online. Successivamente, ti concentrerai sul miglioramento della tua griglia, rendendola più flessibile ed efficiente grazie ai generatori di rumore. Per poter aggiornare in tempo reale i tuoi bozzetti, creerai anche un piccolo pannello di controllo.

Infine, scoprirai come aggiungere il testo alle tue composizioni. Bruno ti mostrerà come disegnare, misurare e impostare le proprietà di un font, per poi spiegarti come modificare le lettere con un semplice tasto della tastiera. Concluderai il corso imparando a interpretare i valori dei colori e ad apportare gli ultimi ritocchi al tuo lavoro.

A chi è rivolto il corso?

Questo corso è pensato per chi si interessa di programmazione e vuole imparare a usare il codice per creare visual sorprendenti. È consigliabile possedere capacità matematiche di base. Ti servirà un computer con Node.js, un web browser e un elaboratore di testi. I sistemi operativi consigliati sono Linux, SmartOS, macOS 10.7 o superiore e Windows 2008 o superiore. Per quanto riguarda i requisiti di sistema, invece, si consigliano 4 GB minimi di RAM e 10 GB di spazio libero.

Un corso davvero interessante e particolare, unico nel suo genere, che puoi acquistare in via promozionale a soli 14,99 euro. Avrai accesso a tutte le ventuno lezioni illimitatamente e per sempre, oltre a diverse risorse aggiuntive messe a disposizione dall'insegnante. Entrerai anche a far parte della community Domestika, con cui potrai confrontarti e discutere dei temi legati al corso e non solo.

