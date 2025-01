Dinamo Zagabria-Milan: orario e dove vederla in TV e streaming

Mercoledì 29 gennaio si giocherà Dinamo Zagabria-Milan, match valido per l'ottava giornata della fase campionato della nuova Champions League. L'incontro sarà trasmesso in TV su Sky Sport e in streaming su NOW, con il fischio d'inizio fissato alle ore 21:00.

L'opzione più economica per guardare la partita è il pass Sport di NOW, disponibile in offerta a 14,99 euro al mese per un anno invece di 24,99 euro. Questo pass offre l'accesso completo all'intera programmazione sportiva di Sky, incluse le 185 partite su 203 a stagione di Champions.

Dove vedere Dinamo Zagabria-Milan

Il match di Champions League tra Dinamo Zagabria e Milan sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253), nonché in streaming su NOW. La telecronaca dell'incontro sarà a cura di Massimo Marianella, affiancato in cabina di commento dall'ex calciatore rossonero Riccardo Montolivo.

Dopo aver conquistato la qualificazione aritmetica ai playoff, il Milan può ancora sperare nell'accesso diretto agli ottavi. Una vittoria mercoledì a Zagabria garantirebbe ai rossoneri il passaggio agli ottavi di finale, senza la necessità di dipendere dai risultati delle altre formazioni.

Allo stato attuale delle cose, la squadra di Conceicao si trova al sesto posto a quota 15 punti, con una differenza reti pari a +4. Alle spalle dei rossoneri c'è l'Atalanta con 14 punti, seguita dal Bayer Leverkusen, l'Aston Villa e il Monaco a quota 13 punti.

L'offerta di NOW

Il piano annuale del pass Sport di NOW è in offerta al prezzo scontato di 14,99 euro al mese. Al di là della Champions League, il pass in questione consente la visione di tutta la Serie C, delle migliori partite di Premier League e Bundesliga, nonché di 3 partite a turno di Serie A. C'è poi la restante offerta sportiva di Sky, tra cui Formula 1, MotoGP, tutto il tennis, l'NBA, l'Eurolega, il golf, il rugby, la vela e altro ancora, con l'aggiunta della diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

