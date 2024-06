Dimenticati i problemi di memoria con l’abbonamento a vita a pCloud

Problemi di memoria perché il tuo attuale servizio cloud fa acqua da tutte le parti? Niente paura, rivolgiti a pCloud. In occasione della Festa della Repubblica, il provider offre sconti fino al 53% sui piani a vita. Questo ti permette di risparmiare quasi 600 euro rispetto ai prezzi attuali di listino.

Da anni, pCloud si distingue per la sicurezza adottata sui suoi spazi cloud. Ciò è possibile grazie all’avanzato sistema di crittografia. Non ti basta? Offre anche funzionalità di backup automatico, sincronizzazione e accesso ai file da qualsiasi dispositivo, a qualsiasi ora del giorno.

Perché scegliere pCloud per risolvere i problemi di memoria?

Tra i tantissimi servizi di archiviazione cloud disponibili oggi, pCloud si distingue per diverse caratteristiche. Innanzitutto, garantisce protezione senza pari, data dalle rigide leggi svizzere sulla privacy. La sede legale di pCloud è infatti in Svizzera, quindi i tuoi dati vengono trattati con il massimo livello di sicurezza.

Un altro punto di forza di pCloud è la sua facilità d'uso. La piattaforma è pensata per essere accessibile anche a chi non mastica tecnologia ogni giorno. Puoi inoltre accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, così potrai archiviare foto, video e documenti di lavoro dove vuoi. Niente più scuse per dimenticare dove hai salvato quell’importante documento. Ecco i prezzi attuali per i piani a vita con l'offerta speciale della Festa della Repubblica:

Premium 500 GB : 139 euro invece di 299 euro (pagamento unico).

: 139 euro invece di 299 euro (pagamento unico). Premium Plus 2 TB : 279 euro invece di 599 euro (pagamento unico).

: 279 euro invece di 599 euro (pagamento unico). Ultra 10 TB: 890 euro invece di 1.890 euro (pagamento unico).

Quindi, se i tuoi problemi di memoria ti fanno impazzire e hai bisogno di una soluzione a vita, questi rimedi sono adesso disponibili. Scopri le offerte pCloud e inizia a vivere senza la costante preoccupazione di perdere file importanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.