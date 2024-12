Dimentica il telemarketing con un tool efficace come Incogni

All'origine del telemarketing vi sono i dati personali dell'utente, ceduti in maniera inconsapevole da quest'ultimo durante la navigazione sul web. Per evitare di ricevere chiamate indesiderate e messaggi spam a ogni ora del giorno, la soluzione è eliminare questi dati.

Sì, ma come? Il rimedio più efficace è Incogni, innovativo strumento sviluppato dal team di Surfshark che consente di rimuovere le informazioni personali dai database dei broker di dati, società che collezionano, conservano e poi vendono questi dati ad altre aziende. In questi giorni il piano annuale è disponibile a 5,87 euro al mese invece di 13,98 euro, per effetto del 58% di sconto riscattabile con il codice promo esclusivo BFCM24.

Come riscattare il 58% di sconto sul piano annuale di Incogni

Per beneficiare del prezzo più basso dell'anno sul piano di 12 mesi di Incogni occorre innanzitutto collegarsi alla pagina dedicata all'offerta. Una volta fatto questo, bisogna premere sul pulsante blu Get Incogni. Nella nuova schermata che compare, selezionare poi Get Annual Plan.

Dopo pochi istanti il sistema reindirizzerà alla pagina del carrello. Qui, sotto l'intestazione Order summary, è necessario individuare il campo di testo bianco Enter coupon code, digitare il codice BFCM24, quindi fare clic sul tasto Apply: il codice promo verrà riconosciuto dal sistema e consentirà di ottenere lo sconto esclusivo del 58%.

Vi confermiamo che l'attuale prezzo presente in pagina, vale a dire 6,99 euro, corrisponde al 50% di sconto rispetto al prezzo di listino. Al contrario, 5,87 euro al mese è il prezzo scontato del 58%. La promozione in corso prevede inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.