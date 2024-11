Dimentica il freddo novembrino: con Lastminute vai in vacanza al mare in inverno

Cielo grigio, temperature rigide, perfino la neve. L'inverno è tornato, ma non per tutti. Se sei una di quelle persone che preferiscono "svernare" al caldo, c'è una promozione per te: i pacchetti volo+hotel di lastminute.com per le migliori vacanze al mare. Scopriamo di più sull'offerta.

Parti verso climi più caldi

Sharm El Sheik, Marsa Alam, Dubai, Maldive, Tenerife Repubblica Dominicana: queste le destinazioni in offerta - e più gettonate - attraverso il portale di lastminute.com. Tutti i pacchetti includono volo verso la destinazione scelta (e ritorno), soggiorno in hotel ed eventuali servizi inclusi, come la colazione o la Spa.

Puoi prenotare con un acconto e pagare in piccole rate e a zero interessi: così puoi goderti la tua vacanza senza pensare, sul momento, ai costi. In fase di prenotazione puoi aggiungere anche un transfer, vale a dire un servizio che ti trasporta direttamente in albergo appena atterrato.

Passa un inverno al caldo e dimentica il freddo di fine novembre con le vacanze al mare invernali di lastminute.com: puoi prenotare il suo soggiorno online, selezionando tra le diverse opzioni disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.