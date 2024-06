Dimentica i problemi di memoria con il piano a vita per un cloud

Gli anni in cui si andava dal fotografo per far sviluppare il rullino della propria macchina fotografica appartengono ormai alla preistoria. Lo stesso discorso vale per gli album di famiglia, luoghi di ricordo dimenticati in favore di gallerie senza personalità su smartphone, computer e social network. Con un altro problema non di poco conto: con il passare degli anni la memoria del telefono o del computer non è più sufficiente per ospitare foto, video e altri documenti importanti.

La soluzione più semplice ed economica è affidarsi ai piani a vita dei migliori servizi di cloud storage oggi disponibili. Tra quelli più sicuri e dal miglior rapporto qualità-prezzo segnaliamo Internxt, che al momento offre fino al 70% di sconto sui piani a vita da 2 TB, 5 TB e 10 TB, con prezzi a partire da 299 euro (pagamento unico, cioè paghi una sola volta e non una volta al mese o all'anno).

Cloud storage: piani a vita Internxt in sconto fino al 70%

Ogni piano Internxt offre uno spazio di archiviazione crittografato, così come la condivisione protetta di file e cartelle, più l'accesso ai propri file da qualsiasi dispositivio e il caricamento di file fino a 20 GB. A tutto questo si aggiunge poi l'autenticazione a due fattori e il supporto premium per clienti.

Ciò che cambia tra un piano e l'altro è lo spazio di archiviazione disponibile. Sono tre i piani a vita di Internxt:

Lite : spazio cloud crittografato di 2 TB

: spazio cloud crittografato di 2 TB Pro : spazio cloud crittografato di 5 TB

: spazio cloud crittografato di 5 TB Ultra: spazio cloud crittografato di 10 TB

Questi invece i prezzi con l'offerta in corso attuale che prevede sconti fino al 70%:

Lite 2 TB : 299 euro (anziché 900 euro)

: 299 euro (anziché 900 euro) Pro 5 TB : 549 euro (anziché 1.900 euro)

: 549 euro (anziché 1.900 euro) Ultra 10 TB: 849 euro (anziché 2.900 euro)

L'offerta sui piani a vita è disponibile per un periodo di tempo limitato: per attivare uno dei piani indicati qui sopra è sufficiente collegarsi su questa pagina di Internxt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.