Digitalizza tutti i tuoi documenti con ScanSoft: provalo gratis

La digitalizzazione dei documenti è la chiave per liberarti dalla carta e gestire i tuoi archivi in modo più efficiente. ScanSoft offre una soluzione all'avanguardia per aiutarti a farlo, e ora puoi provarla gratuitamente.

Archivia tutti i tuoi documenti in cloud

Grazie a ScanSoft, i tuoi documenti saranno accessibili ovunque, in ogni momento e da qualsiasi dispositivo. Mai più documenti smarriti o caos degli archivi fisici: la digitalizzazione ti permette di avere i tuoi documenti sempre a portata di mano. Anche consultarli è semplice: grazie alle suddivisioni e ai filtri avanzati, non perderai più tempo a cercare tra montagne di file e documenti, rendendo il tutto più efficiente e produttivo.

ScanSoft ha implementato avanzati strumenti di sicurezza per garantire che i tuoi file siano protetti da accessi non autorizzati. Inoltre, ti permette di monitorare costantemente lo stato di caricamento dei tuoi archivi da parte dello staff. La piattaforma è adatta ad archivi di qualsiasi dimensione: che tu sia un libero professionista oppure una grande azienda, questa soluzione ti offrirà gestione documentale avanzata.

Con Scansoft, puoi scannerizzare e informatizzare ogni tuo documento, organizzare e catalogare il tuo archivio digitale - preservato tramite processo di archiviazione ottica in formato non modificabile per preservarne l'integrità e impedendo manomissiomi - e liberare spazio affidando il cartaceo al magazzino dell'azienda, dove viene effettuata la triturazione certificata delle copie cartacee obsolete.

La conservazione digitale è la nuova era della gestione documentale. Scansoft offre servizi sicuri, accreditati e personalizzati. Come professionista della digitalizzazione documenti, l'azienda fornisce uno strumento di consultazione rapida e sicura degli archivi, snellendo il tuo lavoro e quello dei tuoi collaboratori. Approfitta subito della prova gratuita e testa l'efficacia e l'efficienza di un servizio eccellente come quello proposto da ScanSoft.

