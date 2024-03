digiKam 8.3 tagga le foto usando la rete neurale di Deep Learning

digiKam 8.3, la nuova versione dell'app di gestione avanzata delle foto digitali open source, gratuita e multipiattaforma, è ora disponibile per il download. Tale aggiornamento introduce nuove funzionalità e risolve numerosi bug. La più grande novità di digiKam 8.3 è il nuovo strumento per taggare automaticamente le immagini. Questo utilizza motore di rete neurale di Deep Learning, in grado di riconoscere varie categorie di oggetti, scene ed eventi nelle foto digitali, come animali, piante, veicoli, spiagge, città, montagne, ecc. La nuova versione aggiunge anche uno strumento che applica metadati da un'immagine o un file JSON alle foto digitali. È inoltre presente una nuova pagina di impostazioni per personalizzare i parametri di geolocalizzazione. Infine, è stata rinnovata l'anteprima video e la presentazione da renderizzare con Qt6::Multimedia e Qt5::QtAVPlayer (basato e compatibile con FFmpeg 5 e versioni successive) e sono state aggiunte impostazioni proxy di rete generiche.

digiKam 8.3: le altre migliorie e i bugfix della nuova versione dell’app

La versione 8.3 di digiKam rimuove il codice del framework QtAV più vecchio e non mantenuto. Inoltre, aggiorna il binario universale AppImage per utilizzare i framework Qt 5.15.12 LTS e KDE Frameworks 5.115 e aggiorna la libreria LibRaw. Quest’ultima viene utilizzata da digiKam per leggere file raw dalle fotocamere digitali. Tra le altre modifiche, digiKam 8.3 aggiunge il supporto per l'API di riconoscimento delle immagini Imagga e l'intelligenza artificiale per la visione artificiale. Inoltre, migliora il supporto per la fotocamera digitale Olympus C-310 sui sistemi SUSE Linux e migliora il rilevamento delle immagini dalle fotocamere Sanyo VPC-G200.

digiKam ha risolto numerosi bug per migliorare varie funzionalità dell'applicazione. Questi includono l'eliminazione di file, la ridenominazione o il nome dei volti nell'anteprima dell'immagine, la condivisione e il caricamento di mappe da altri software di mappatura, punti focali AF, supporto per immagini XFC create con GIMP 2.10.3, tagging dei volti e altro ancora. Tutti i dettagli dell’aggiornamento sono consultabili nel changelog ufficiale. digiKam 8.3 è già disponibile per il download dal sito ufficiale. Inoltre, può essere eseguita su qualsiasi distribuzione GNU/Linux senza installare nulla sul tuo computer.