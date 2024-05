Dì addio alle password con i super poteri di LastPass

"Password dimenticata. Hai dimenticato la password?" Uno scenario di questo tipo si ripete almeno una o due volte al giorno per milioni di persone. Prima ci si accorge di non ricordare più le credenziali per accedere a un determinato account, poi si effettua la procedura di recupero, con una perdita di tempo non indifferente. Soprattutto se si considera che episodi di questo tipo capitano assai di frequente.

La soluzione? Dotarsi di un password manager sicuro e affidabile, grazie al quale poter dire addio a (quasi) tutte le password: basterà ricordarne soltanto una. Uno dei migliori servizi di questo tipo è LastPass, disponibile in forma gratuita su questa pagina.

In che modo LastPass può aiutarti a dire addio alle password

LastPass è un password manager di ottimo livello, che aiuta gli utenti a gestire le loro password e compilare i moduli online al loro post, rendendo in questo modo la navigazione in rete non solo più facile ma anche più sicura. Oltre che le credenziali di accesso, si ha la possibilità anche di memorizzare i dati delle proprie carte di pagamento, in modo da migliorare in modo sensibile l'esperienza degli acquisti online.

Tra i principali tratti distintivi di LastPass si annovera un avanzato sistema di crittografia, che rende impossibile l'accesso alla password principale e ai dati salvati nella cassaforte da parte di terze persone. Il semaforo rosso è esposto anche agli stessi dipendenti di LastPass.

Tra le altre cose, assicura una protezione totale dei dati personali, avvisando ciascun utente qualora questi risultino compromessi in seguito a una fuga di dati. In più offre una protezione totale degli endpoint da eventuali attacchi informatici, grazie all'aggiunta di un codice monouso o un'impronta digitale.

Puoi iniziare a usare LastPass gratis collegandoti a questa pagina del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.