Dì ADDIO alle chiamate SPAM: ti basta questo utile servizio

Le chiamate spam e le e-mail indesiderate sono diventate un problema quotidiano. La buona notizia è che esiste un servizio che promette di porre fine a questa invasione della nostra privacy: Incogni.

Cosa fa Incogni? Questo servizio limita l'accesso pubblico alle tue informazioni personali, riducendo il rischio di furto di identità e impedendo la vendita dei tuoi dati. Incogni offre una soluzione completa per mantenere la tua tranquillità e sicurezza online: ora puoi ottenerlo con uno sconto del 50%.

Come Incogni ferma le chiamate spam

Abbonandoti a Incogni, potrai sfruttare i suoi servizi per rimuovere i dati personali dai database dei broker di dati, che raccolgono e vendono le informazioni a terzi, aumentando il rischio di spam, truffe e furto di identità, oltre che di chiamate ed e-mail spam, particolarmente fastidiose e invasive. La vendita dei dati personali ai marketer terzi porta a un aumento di queste comunicazioni indesiderate.

Incogni offre un piano di abbonamento annuale (singolo) a 6,99 euro al mese con uno sconto del 50%. Questo piano è ideale per chiunque desideri proteggere la propria privacy a lungo termine. Poi c'è il piano famiglia e amici, che consente di aggiungere fino a 4 persone, a 15,49 euro al mese, sempre con uno sconto del 50%.

I rischi derivanti dalla raccolta, aggregazione e vendita dei dati personali sono numerosi e gravi. Migliaia di aziende sono coinvolte in questa pratica, mettendo a rischio la tua privacy. Incogni si impegna a garantire la sicurezza e la privacy dei tuoi dati attraverso la rimozione dai database dei broker. Creare un account Incogni è semplice: basta fornire le informazioni necessarie per avviare la rimozione dei tuoi dati dai database dei broker di dati.

Autorizza Incogni a contattare i broker di dati a tuo nome. Questo passaggio è fondamentale per permettere al servizio di agire in modo efficace. Poi, una avviato il processo, Incogni monitora e aggiorna costantemente lo stato della rimozione dei dati, offrendoti un servizio di controllo continuo. Approfitta della promozione in corso e risparmia il 50% sugli abbonamenti singoli e familiari, per dire addio una volta per tutte alle telefonate spam.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.