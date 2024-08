devsecopsday 2024: Venerdì 11 Ottobre 2024 a Bologna

Organizzata dal GrUSP, devsecopsday 2024 è la conferenza dedicata alle buone pratiche di sicurezza in ambito DevOps. L'appuntamento è stato fissato per Venerdì 11 Ottobre 2024 e i talk previsti, già annunciati, potranno essere seguiti sia in presenza, presso l'Hotel Savoia Regency, che online in streaming.

Cosa è il devsecopsday 2024

Un evento pensato per System Administrator, DevOps Engineer, IT manager e chiunque sia interessato alle tematiche della sicurezza in ambito DevOps. Giunto alla sua seconda edizione, si tratta di una giornata che, anche grazie al coinvolgimento di speaker esperti, sarà un'occasione di formazione e networking. Partecipando acquisirai gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare le complessità della sicurezza nell'era DevOps. Aggiornando e ampliando le tue competenze.

Nel corso della conferenza si parlerà naturalmente di DevOps e sicurezza ma anche di sviluppo, cybersecurity, automazione, gestione e mitigazione del rischio e non solo. Se ti occupi anche di tecnologie per la containerizzazione, tieni conto che il giorno prima si svolgerà il containerday 2024 nella stessa location.

La lineup dell'evento

Come anticipato la lineup del devsecopsday 2024 è stata già confermata. Ecco la lista degli speaker e degli interventi programmati:

Alessandra Bilardi - "A gentle introduction to MLSecOps".

Riccardo Soro - "AIGenOps: Integrare l'AI Generativa nel Platform Engineering per regulated software".

Mario Trucco - "Scaling and Securing 12 Million Websites".

Francesco De Nardi e Gianluca Magnante - "FinOps e Tag Strategy su AWS".

Alessandro Braccio - "Vulnerability Management Lifecycle in DevSecOps".

Luca Bolli - "Potenzia il tuo PAM con il Platform Engineering".

Michele Buccarello e Matteo Bisi - "A journey to distroless".

La conferenza si svolgerà in modalità single track, quindi sarà possibile seguire tutti i talk che si terranno nel corso della giornata.

Biglietti e codice sconto per i lettori di HTML.it

Per maggiori informazioni sul devsecopsday 2024 è possibile fare riferimento al sito Web ufficiale dell'evento. I lettori di HTML.it possono acquistare i biglietti dell'evento con uno sconto del 10% grazie al codice media_HTMLIT.