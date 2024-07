containerday 2024: 10 ottobre, a Bologna. Online la lineup

Il 10 ottobre Bologna ospiterà il containerday 2024, la più importante conferenza italiana dedicata alle tecnologie di containerizzazione e virtualizzazione così come alle buone pratiche legate a queste soluzioni. L'incontro, che avrà luogo sia in presenza, presso l'Hotel Savoia Regency, che online, parte dalla semplice considerazione che Docker, Kubernetes e non solo hanno modificato radicalmente il panorama delle infrastrutture IT. La qualità dell'organizzazione è garantita dal GrUSP e dal suo team.

containerday 2024: di cosa si parlerà

L'appuntamento bolognese sarà un'occasione per ascoltare talk dedicati a best practices, tecnologie di ultima generazione e strumenti con cui gestire e far evolvere le infrastruttura IT. Si parlerà quindi di container, Docker, Kubernetes, ecosistemi, ultime tendenze, sistemi operativi, microservizi, metodologie, integrazioni con i Cloud provider, monitoring, gestione e trend pronti ad affermarsi nel prossimo futuro.

Il giorno precedente al containerday 2024 si svolgerà un workshop in collaborazione con SIGHUP di introduzione a Kubernetes per Software Engineer e Developer. Quello successivo, nella stessa location, si terranno due conferenze dedicate rispettivamente a sicurezza e a pratiche DevSecOps (devsecopsday) e alla sostenibilità del software (BetterSoftware, la prima in Italia).

La lineup completa

L'evento si svolgerà in modalità single track e la lineup è stata già confermata con circa due mesi di anticipo. Gli 8 talk della giornata saranno i seguenti:

Sara Trappetti e Michel Murabito. "Navigare il CNCF Landscape: Un pezzo alla volta".

Daniele Monti. "PlatformOps with Crossplane: how to build your next-gen Kubernetes-based platform".

Martino Fornasa. "L'introduzione dei log in OpenTelemetry: Caratteristiche e opportunità".

Gabriele Santomaggio. "Il mio primo monitoring con EBPF".

Mattia Muraro. "ASPIRE come sviluppare e dimenticarsi i container".

Fabio Alessandro Locati. "Migliora la gestione dei container con Event-Driven Ansible".

Luca Barze. "Leaving no Leaf Device Behind: Alla Frontiera dell’Edge Computing con Akri".

Marco Franzon. "Containers: the last opportunity to make reproducible AI".

Per maggiori informazioni su talk e speaker è possibile consultare il sito Web ufficiale della conferenza.

Biglietti in sconto per i lettori di HTML.it

I biglietti per il containerday 2024 sono acquistabili online. I lettori di HTML.it hanno una ragione in più per partecipare grazie al codice media_HTMLIT che permette di accedere ad uno sconto del 10%.