Dell XPS 13 Plus: il primo notebook certificato per Ubuntu 22.04 LTS

È ormai da diversi anni a questa parte che Dell mette a disposizione degli utenti i portatili della serie XPS non solo con Windows, ma anche con Ubuntu. Si tratta di quelle che l’azienda etichetta come Developer Edition. Pure per il 2022, dunque, la storia si ripete e infatti sarà disponibile per l'acquisto il Dell XPS 13 Plus con "a bordo" la più celebre e apprezzata distribuzione Linux in circolazione.

Dell XPS 13 Plus con Ubuntu 22.04 LTS

Il notebook in oggetto è stato rilasciato a inizio anno come alternativa premium ai migliori laptop in circolazione, con processori Intel Core di dodicesima generazione, un pannello sopra la tastiera simile a quello adoperato sui MacBook Pro con Touch Bar e un touchpad che si fonde con il telaio. È indiscutibilmente un laptop interessante, pur avendo recensioni contrastanti per la sua limitata selezione di porte (ad esempio non c'è il jack per cuffie) e per la durata mediocre della batteria.

Si tratta del primo notebook ad essere certificato per Ubuntu 22.04 LTS, ovvero l’attuale versione di Ubuntu con supporto a lungo termine. Per il mercato statunitense e canadese è possibile acquistare il portatile in questione a partire da agosto, quando Ubuntu sarà preinstallato, mentre i possessori esistenti del modello XPS 13 Plus con Windows 11 possono scaricare e installare Ubuntu 22.04 LTS e ricevere la stessa esperienza ottimizzata per l’hardware.

La certificazione Ubuntu assicura che tutte le parti "funzioneranno come previsto", mentre lo stato LTS significa che sarà supportato per almeno dieci anni, con manutenzione del "Pacchetto Base" e aggiornamenti di sicurezza. Ove necessario, sono altresì compresi software o driver diversi dalla distribuzione standard, i quali vengono installati in automatico nella migliore configurazione.

